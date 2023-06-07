Месси рассказал, почему объявил о своем переходе в «Интер Майами» в данный момент

Чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины, нападающий Лионель Месси признался, что хотел принять решение относительно своего будущего как можно раньше.

Отметим, что в среду, 7 июня 35-летний игрок сообщил о своем переходе в «Интер Майами».

«Я предпочел принять решение о новом клубе как можно раньше – то есть сейчас. Чтобы спокойно наслаждаться межсезоньем, быть с семьей и спокойно планировать, что и как будет в следующем сезоне», — приводит слова Месси Sport.es.

Добавим, что Месси покидает «ПСЖ» по окончании сезона-2022/2023. Он провел в стане парижского клуба два сезона, сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач.