В «Тоттенхэме» прокомментировали возможный переход Кейна в «Реал»

Защитник «Тоттенхэма» Педро Порро рассказал, как в команде отреагировали на слухи о скором уходе Гарри Кейна. По данным СМИ, лидер «шпор» продолжит карьеру в мадридском «Реале».

«Если Кейн решит перейти в «Реал», мы будем так же счастливы, как и он, если не больше», — приводит слова Порро Daily Mail.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложил за нападающего 80 млн евро, однако, лондонцы требуют 120 млн евро.

В прошедшем сезоне АПЛ Гарри Кейн провел 38 матчей, забил 30 голов и отдал 3 голевых паса.