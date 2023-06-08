«Интер Майами» вслед за Месси может подписать Ди Марию

Экс-полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария интересен боссам «Интер Майами». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

По его данным, клуб может подписать аргентинца в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Интер Майами» пригласил нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Что касается Ди Марии, то он пребывает в статусе свободного агента. Вингер является чемпионом мира (2022), победителем Лиги чемпионов (2014), обладателем Кубка Америки (2021) и других трофеев.

К слову, в прошедшем сезоне Серии А футболист провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 4 ассиста.