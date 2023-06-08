Холанд рассказал о настрое игроков «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Интера»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд дал комментарий перед матчем против миланского «Интера» в финале Лиги чемпионов.

«Нам будет тяжело против такой отличной команды, как «Интер», но мы хотим победить любой ценой и сделаем для этого всё возможное.

Гвардиола и его штаб делают всё, чтобы выжать из нас максимум. Я многому научился у этого тренера. Да, мне пришлось адаптироваться к новому игровому стилю, новым товарищам по команде, но я думаю, что мне это удалось. Я наслаждаюсь каждой минутой своего пребывания в «Сити», – заявил норвежец порталу Pazzi di Fanta.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 10 июня и пройдет в Стамбуле (Турция).