Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 

Футбольный агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, Олег Еремин прокомментировал новость о том, что его клиент продлил контракт с красно-синими.

«Как могу прокомментировать продление контракта? Пока никак, Дивеев пока не продлил его. В принципе договор практически согласован, но не подписан, поэтому пока нечего комментировать. Когда мы поставим подписи, то можно будет об этом говорить как о свершившимся факте», — приводит слова Еремина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российский футболист заключил с армейцами новое соглашение до 2028 года.

Напомним, что Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В сезоне-2022/2023 он сыграл за команду Владимира Федотова 26 матчей, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

По итогам сезона РПЛ московский клуб стал серебряным призером чемпионата России.

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