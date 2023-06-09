Зарема Салихова уверена, что интимные видео Дзюбы не повлияют на «Локомотив»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделился мнением по поводу новых опубликованных в соцсетях видео эротического содержания с участием нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Это его личная жизнь. Я не вправе комментировать. На «Локомотиве» это не должно отразиться, так как эти навыки он приобрел еще в «Зените», — приводит слова Салиховой «РИА Новости».

Добавим, что в пятницу, 9 июня в интернете появился ряд видеороликов интимного характера с участием 34-летнего футболиста. Подобный скандал с игроком произошел осенью 2020 года, который вызвал общественный резонанс.

Ранее Дзюба признался, что у него вымогали деньги и угрожали при помощи его интимных видео. Форвард железнодорожников попросил спокойнее к этому относится в своем телеграм-канале.