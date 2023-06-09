Галямин считает, что Сперцян является одним из лучших игроков РПЛ в данный момент 

Бывший игрок сборной России Дмитрий Галямин в преддверии суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» оценил игру полузащитника «быков» Эдуарда Сперцяна.

«Сперцян не только штрафными опасен. Он хорош и в подыгрыше, и удар у него приличный с игры. Сперцян сейчас один из лучших футболистов в чемпионате России, за ним нужно пристальное внимание», — приводит слова Галямина «Матч ТВ».

Также экс-игрок армейцев заявил, что в битве за трофей нет явного фаворита.

Напомним, что финальный матч за Кубок России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в воскресенье, 11 июня, на арене «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.