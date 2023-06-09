Решение о дисквалификации «Ювентуса» из еврокубков будет принято после финала Лиги чемпионов 

Представители УЕФА огласят решение по дисквалификации «Ювентуса» после проведения финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Интер» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает Tuttosport.

Как утверждает источник, боссы европейского футбольного союза завершат расследование в отношении «бьянконери», связанное с махинациями клуба с лицензиями и финасовым фэйр-плей после 10 июня. Сообщается, что туринская команда рискует быть отстранена от еврокубков.

Напомним, что «Интер» и «Манчестер Сити» разыграют трофей Лиги чемпионов в эту субботу, на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция). Финальная игра турнира начнется в 22:00 мск.