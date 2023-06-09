Сперцян рассказал, что помешало «Краснодару» добиться успеха в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян объяснил, почему команде не удалось занять место в первой пятерке РПЛ.

По словам футболиста, смена главного тренера, а также собственные ошибки помешали «быкам» добиться большего.

«У нас произошли серьёзные изменения, зимой пришёл новый тренер. Но, думаю, в концовке мы показали отличный результат. На зимних сборах у команды было много времени для того, чтобы привыкнуть к требованиям Владимира Ивича, поэтому вторая часть сезона нам удалась лучше.

Уверен, в чемпионате «Краснодар» должен был быть выше – отдали слишком много «своих» матчей. Впереди финал Кубка, хотим сделать этот сезон успешным», – цитирует Сперцяна пресс-служба РФС.

Напомним, по итогам сезона-2022/23 «Краснодар» занял 6-е место, добыв 48 очков. Выше расположились «Ахмат», «Ростов», «Спартак», ЦСКА и «Зенит».