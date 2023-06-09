Капелло рассказал, что европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился мнением о перспективах российских игроков перейти в европейские клубы.

«Возможны ли переходы российских игроков в Европу? Не знаю. Думаю, европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ, это их работа», - приводит слова итальянского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение по покупке полузащитника Эдуарда Сперцяна. Амстердамский клуб готов заплатить за 23-летнего армянина 9 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.