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«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам

Бразилец выступал за каталонский гранд с 2013 по 2017 год.
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
10 июня 2023 08:25
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

«Барселона» не будет подписывать форварда «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает интернет-издание Sport.

По данным источника, руководство каталонцев смущает образ жизни игрока. Кроме того, боссы сине-гранатовых не хотят подписывать футболиста из-за постоянных травм.

Наконец, в «Барселоне» сомневаются, что бразильца удастся зарегистрировать из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что 31-летний Неймар выставлен на трансфер.

В прошедшем сезоне Лиги 1 нападающий провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Также не его счету 6 матчей, 2 гола и 3 ассиста в Лиге чемпионов.

источник: «Советский спорт»
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам
Бразилец выступал за каталонский гранд с 2013 по 2017 год.
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