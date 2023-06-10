«Барселона» отказалась от трансфера Неймара по трем причинам

«Барселона» не будет подписывать форварда «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает интернет-издание Sport.

По данным источника, руководство каталонцев смущает образ жизни игрока. Кроме того, боссы сине-гранатовых не хотят подписывать футболиста из-за постоянных травм.

Наконец, в «Барселоне» сомневаются, что бразильца удастся зарегистрировать из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

Ранее сообщалось, что 31-летний Неймар выставлен на трансфер.

В прошедшем сезоне Лиги 1 нападающий провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 11 голевых передач. Также не его счету 6 матчей, 2 гола и 3 ассиста в Лиге чемпионов.