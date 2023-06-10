Максим Боков: у ЦСКА получится обыграть «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мыслями о предстоящем Суперфинале Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«Последняя игра сезона, здесь все на кону. У «Краснодара» будет бешеная мотивация, но и у ЦСКА не меньше, сколько лет уже Кубок не брали. Сейчас идет перелом в футболе ЦСКА, и на нем желательно бы взять трофей. Мне кажется, у ЦСКА получится, даже не доводя до дополнительного времени. Думаю, что и минимальным счет не будет. Победа ЦСКА в два мяча», - приводит слова Бокова Metaratings.

Встреча между столичным ЦСКА и «Краснодаром» из одноименного города состоится завтра, 11 июня в Москве. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.