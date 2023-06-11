Дмитрий Булыкин: ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром», но в Кубке не всегда побеждает сильнейший

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России.

Отметим, что в решающем матче турнира сыграют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

«ЦСКА – фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший. В одной отдельно взятой игре может быть всякое. «Краснодар» сейчас находится в неплохой форме. Уверен, что дадут бой армейцам», – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

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