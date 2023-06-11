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Дмитрий Булыкин: ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром», но в Кубке не всегда побеждает сильнейший

Матч на стадионе «Лужники» в Москве начнется в 17:00.
11 июня 2023 14:18
автор: Александр Поволоцкий

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России.

Отметим, что в решающем матче турнира сыграют между собой «Краснодар» и ЦСКА.

«ЦСКА – фаворит Суперфинала. Но в Кубке не всегда побеждает сильнейший. В одной отдельно взятой игре может быть всякое. «Краснодар» сейчас находится в неплохой форме. Уверен, что дадут бой армейцам», – цитирует Булыкина «Чемпионат».

Отметим, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» – ЦСКА: выиграют ли «быки» первый трофей в истории? Анонс Суперфинала Кубка России

источник: Чемпионат.com
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