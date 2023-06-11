«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на Суперфинал Кубка России

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и ЦСКА на матче Суперфинала Кубка России.

Отметим, что очная встреча команда состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Алонсо, Арутюнян, Петров, Ленини, Олусегун, Сперцян, Батчи, Ионов, Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Роша, Дивеев, Мойзес, Медина, Зделар, Кучаев, Обляков, Зайнутдинов, Чалов.

Напомним, что в своей истории краснодарская команда еще ни разу не выигрывала Кубок России. В 2014 году «быки» вышли в финал турнира, однако уступили «Ростову» в серии пенальти.

Что касается ЦСКА, то армейцы семь раз брали трофей. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.

«Краснодар» – ЦСКА: выиграют ли «быки» первый трофей в истории? Анонс Суперфинала Кубка России