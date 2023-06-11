Кварацхелия стал лучшим молодым футболистом Лиги чемпионов по итогам сезона-2022/2023

УЕФА признал форварда «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим молодым игроком Лиги чемпионов в прошедшем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 в еврокубковом турнире 22-летний нападающий неаполитанцев принял участие в девяти матчах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Грузинский футболист впервые в своей карьере выступал в Лиге чемпионов. Ранее он сыграл две встречи в рамках Лиги конференций за «Рубин».

Напомним, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» летом прошлого года. В начале июня он также был признан лучшим игроком минувшего розыгрыша Серии А. Подопечные Лучано Спаллетти завоевали чемпионство Италии в сезоне-2022/2023.

Добавим, что обладателем Лиги чемпионов стал «Манчестер Сити».