Карраскаль не покинет ЦСКА в летнее трансферное окно

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что останется в команде Владимира Федотова на следующий сезон после победы армейцев над «Краснодаром» (1:1, пенальти - 6:5) в Суперфинале Кубка России.

«Я очень доволен. Это замечательный день. Было сложно играть против «Краснодара», но мы добились этой важной победы. Планы на будущее? Я буду танцевать, веселиться. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно», — приводит слова Карраскаля Metaratings.ru.

Напомним, что Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 колумбийский игрок провел за красно-синих 34 матча, отличился шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне столичная команда завоевала Кубок России и серебро РПЛ.