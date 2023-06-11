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Карраскаль не покинет ЦСКА в летнее трансферное окно

Колумбиец выразил желание остаться в московском клубе на следующий сезон.
11 июня 2023 23:37
автор: Глеб Шевяков

Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль признался, что останется в команде Владимира Федотова на следующий сезон после победы армейцев над «Краснодаром» (1:1, пенальти - 6:5) в Суперфинале Кубка России.

«Я очень доволен. Это замечательный день. Было сложно играть против «Краснодара», но мы добились этой важной победы. Планы на будущее? Я буду танцевать, веселиться. Остаюсь ли в ЦСКА? Да, конечно», — приводит слова Карраскаля Metaratings.ru.

Напомним, что Карраскаль перешел в ЦСКА из «Ривер Плейта» в июле 2022 года. В сезоне-2022/2023 колумбийский игрок провел за красно-синих 34 матча, отличился шестью забитыми мячами и шестью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.

В прошедшем сезоне столичная команда завоевала Кубок России и серебро РПЛ.

источник: Metaratings.ru
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