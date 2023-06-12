Президент «Баварии» заявил, что клуб может потратить 100 млн евро на покупку нового форварда

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался по поводу возможной покупки нападающего в летнее трансферное окно.

Отметим, что после ухода Роберта Левандовски мюнхенская команда подписала лишь одного топ-нападающего – Садио Мане. Ранее появилась новость, что сенегалец может покинуть стан чемпионов Германии в ближайшее время.

– «Бавария» может потратить 100 млн евро на нового нападающего, но, конечно, всё должно быть целесообразным для такого трансфера. Ищем центрального форварда, но, к сожалению, вариантов не так много. Они все достаточно дорогие, но мы положительно настроены, – приводит слова Хайнера Sky Sports.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Бавария» в 11-й раз кряду завоевала титул Бундеслиги. В Лиге чемпионов команда Томаса Тухеля дошла до четвертьфинала, где уступила будущим победителям турнира – «Манчестер Сити».