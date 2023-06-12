Гладилин уверен, что переход Глебова в «Спартак» будет зависеть от Абаскаля

Бывший главный тренер молодежной сборной России Валерий Гладилин прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Спартак».

«Все решает Абаскаль. Глебов — хороший центральный полузащитник. Если он нужен Абаскалю, значит Данил станет игроком основного состава. Будет ли он сильнее тех, кто сейчас есть в «Спартаке», покажет время. Будет борьба между Глебовым и Литвиновым», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что желто-синие готовы продать 23-летнего футболиста москвичам, если смогут найти подходящую замену игроку.

Добавим, что Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 за команду Валерия Карпина он сыграл 38 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.