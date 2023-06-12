Мбаппе уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе планирует покинуть клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, в понедельник, 12 июня, 24-летний француз отправил в парижскую команду официальное письмо, в котором сообщил, что не будет пользоваться опцией продления трудового сотрудничества до лета 2025 года.

Отмечается, что руководство парижан постарается продать футболиста в летнее трансферное окно, чтобы форвард не покинул коллектив по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Всего за команду он забил 212 голов и отдал 98 результативных передач в 260 матчах во всех турнирах.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Мбаппе станет игроком мадридцев в 2024 году.