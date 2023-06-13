«ПСЖ» выставит Мбаппе на трансфер – переход игрока в «Реал» летом 2023 года исключен

Руководство «ПСЖ» готово рассмотреть вариант с продажей нападающего клуба Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Ману Карреньо в своих соцсетях.

По информации источника, парижане хотят продать 24-летнего француза, однако отказываются оформлять переход футболиста в «Реал».

Ранее в СМИ стало известно, что форвард уведомил «ПСЖ» о своем нежелании продлевать контракт до лета 2025 года. Тем самым, игрок планирует покинуть команду по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Всего за команду он забил 212 голов и отдал 98 результативных передач в 260 матчах во всех турнирах.

Ране президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что Мбаппе станет игроком мадридцев в 2024 году.