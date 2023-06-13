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Каманцев высоко оценил работу Безбородова на Суперфинале Кубка России

Финальная игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоялась 11 июня в Москве на арене «Лужники». 
13 июня 2023 11:48
автор: Глеб Шевяков

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова на финальном матче Кубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, пенальти 6-5).

«В любом финале, когда встречаются две равные по классу команды, когда 90 минут определяют победителя, это откровенно сложный для судейства матч. Поэтому была назначена супербригада с лучшим арбитром последних двух лет — Владиславом Безбородовым и его ассистентами. На мой взгляд, они великолепно справились с этой игрой», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что ЦСКА после победы над «Краснодаром» стал восьмикратным обладателем Кубка России. «Быки» ни разу не завоевывали трофей, дважды играя в финалах турнира.

Напомним, что 15 июля состоится Суперкубок России, в котором ЦСКА встретится с «Зенитом». Проведение матча запланировано в Казани на «Ак Барс Арене».

источник: «Спорт-Экспресс»
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