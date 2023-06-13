Защитник «Рубина» Набиуллин покидает клуб

Руководство «Рубина» приняло решение не продлевать контракт с фланговым защитником команды Эльмиром Набиуллиным. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Как утверждает источник, представители «рубиновых» остались недовольны выступлением и работой на тренировках игрока в прошедшем сезоне, поэтому не желают продолжать сотрудничество с защитником, несмотря на нехватку игроков на его позиции.

Напомним, что Набиуллин является воспитанником «Рубина». Он вернулся в стан родной команды зимой нынешнего года. В сезоне-2022/2023 за татаров он провел три игры и не отличился результативными действиями. Первую часть сезона Эльмир проводил в составе «Пари НН».