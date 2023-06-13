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Олусегун может остаться в «Краснодаре», ранее игрок объявил об уходе из клуба

Действующее соглашение футболиста с командой РПЛ рассчитано до лета 2026 года.
13 июня 2023 14:35
автор: Сергей Иванов

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун допустил, что может остаться в российском клубе.

Ранее 21-летний нигериец объявил о своем уходе из стана «быков» по окончании сезона-2022/23.

– Если честно, то насчет моего будущего еще ничего не понятно – 50 на 50. Есть переговоры с одним из клубов Европы, но это все, что могу сказать. Существует вероятность того, что я останусь в «Краснодаре», – цитирует Олусегуна «РБ-Спорт».

Напомним, что Олусегун перешел в «Краснодар» в августе 2021 года. Всего за краснодарский клуб футболист провел 41 матч, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса. Ранее в своей карьере форвард защищал цвета датского «Фремада» и болгарского «Ботева».

источник: «РБ-Спорт»
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