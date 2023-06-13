Альба вслед за Месси может стать игроком «Интер Майами»

Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба получил предложение от «Интер Майами». Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист уже начал переговоры с руководством клуба, однако, он не будет спешить с выбором новой команды, так как имеет вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Ранее «Интер Майами» подписал экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с которым Альба много лет выступал на «Камп Ноу».

Добавим, что 34-летний защитник играл за первую команду сине-гранатовых с 2012 года. На его счету 459 матчей и 18 трофеев.