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Алан Дзагоев: Рахимов хочет, чтобы я остался в «Рубине»

Ранее сообщалось, что игрок покинет Казань.
13 июня 2023 21:26
автор: Александр Кожевников

Российский полузащитник Алан Дзагоев заявил, что главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хочет, чтобы он остался в команде.

«Мы общались с руководством ещё до отпуска – мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал. С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался», приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, Дзагоев перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 в розыгрыше Первой лиги за «рубиновых» он сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее на протяжении 14 лет он выступал за ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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