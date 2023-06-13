Нападающий «Ростова» Соу воспользовался правом не возвращаться в Россию

Нападающий «Ростова» Али Соу воспользовался правом ФИФА приостановить соглашение с российским клубом и не вернется в следующем сезоне в состав желто-синих.

По данным пресс-службы клуба «Анкарагюджю», Соу продолжит выступление в его составе. Это подтвердил и сам футболист, опубликовавший сообщение в социальных сетях.

Контракт Соу с «Ростовым» рассчитан до лета 2025 года. В завершившемся сезоне Соу стал лучшим бомбардиром «Анкарагюджю», который занял 11-е место в чемпионате Турции. На счету гамбийского футболиста 12 голов и 4 результативные передачи в 32 матчах первенства страны.