Полузащитник «Спартака» Рыбус может перейти в «Рубин»

Полузащитник «Спартака» Мацей Рыбус близок к переходу в казанский «Рубин», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, в данный момент идет процедура расторжения контракта Мацея со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. Окончательно вопрос решится, когда футболист вернется из отпуска.

Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Пари Нижний Новгород» и «Балтика».

Рыбус перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2022 году. В завершившемся сезоне футболист сыграл за «Спартак» в 12 матчах во всех турнирах.