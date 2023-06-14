Барриос стал главной трансферной целью итальянского клуба

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос может перейти в «Дженоа». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио.

По его данным, итальянский клуб намерен укрепить центральную линию и считает, что колумбиец станет отличным усилением для команды.

Отмечается, что 29-летний хавбек стал главной целью руководства на летнее межсезонье.

Напомним, Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне РПЛ он провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что колумбиец интересен мадридскому «Атлетико» и лондонскому «Арсеналу».