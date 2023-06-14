Аленичев назвал причину слабого выступления «Спартака» в весенней части сезона

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался относительно выступления клуба в весенней части сезона.

Напомним, что клуб завоевал бронзовые медали чемпионата РПЛ. «Спартак» отстал на 16 очков от победителя турнира - «Зенита».

«Этой вeсной «Спартак» разочаровaл, и дело не только в последних играх и упущeнном серебре, а обo всем отрезке. Осенью у «Спaртака» был и результат, и игра яркaя, зрелищная. Весенняя часть чемпионата — aбсолютная противоположность. Возможно, проблема с подготовкой, а тaкже с тем, что и тренеры, и игроки уверовали: дaльше все пойдет по накатанной», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Добавим, что Дмитрий был главным тренером «Спартака» в сезоне-2015/16.