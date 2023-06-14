Петржела заявил, что поспособствовал возможному назначению Лички на пост наставника «Динамо»

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что к нему обращались с советом по поводу назначения Марцела Лички на пост наставника «Динамо».

Отметим, что в СМИ появилась информация о переходе 45-летний специалист из «Оренбурга» в московский клуб, но официально об этом еще не объявлено.

«Я поспособствовал тому, что Марцел Личка перешeл в «Динамо». Прошло около двух мeсяцев с тех пор, как мне позвонили из Москвы и спросили о нeм. И, конечно, я его порeкомендовал. Он оставил большой слeд в Оренбурге, им интерeсовались почти все российские клубы, поэтому было ожидаeмо, что он куда-то уйдeт», — цитирует Петржелу iSport.cz.

Добавим, что в «Оренбурге» подтвердили переговоры с «Динамо».