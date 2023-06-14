Гвардиола раздал свой денежный бонус за победу в АПЛ сотрудникам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил денежный бонус за победу команды в чемпионате Англии.

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист решил не оставлять деньги себе: он разделил эту сумму между клубным персоналом. По данным источника, наставник «горожан» поощрил врачей, администраторов, работающих на ресепшне, представителей службы безопасности и других сотрудников.

Источник отмечает, что бонус, который мог получить Гвардиола, составляет 750 тысяч фунтов.

Напомним, «Сити» досрочно стал чемпионом АПЛ. Кроме того, команда впервые в истории выиграла Лигу чемпионов и взяла Кубок Англии.