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Гвардиола раздал свой денежный бонус за победу в АПЛ сотрудникам «Манчестер Сити»

Тренер поощрил даже администраторов на ресепшене.
Гвардиола раздал свой денежный бонус за победу в АПЛ сотрудникам «Манчестер Сити»
14 июня 2023 22:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил денежный бонус за победу команды в чемпионате Англии.

Как сообщает Daily Mail, испанский специалист решил не оставлять деньги себе: он разделил эту сумму между клубным персоналом. По данным источника, наставник «горожан» поощрил врачей, администраторов, работающих на ресепшне, представителей службы безопасности и других сотрудников.

Источник отмечает, что бонус, который мог получить Гвардиола, составляет 750 тысяч фунтов.

Напомним, «Сити» досрочно стал чемпионом АПЛ. Кроме того, команда впервые в истории выиграла Лигу чемпионов и взяла Кубок Англии.

источник: «Советский спорт»
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