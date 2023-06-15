«Тулуза» впервые за 40 лет назначила главным тренером иностранца

Карлес Мартинес Новелла станет главным тренером «Тулузы», сообщается на сайте французского клуба.

Новелла сменит на этом посту Филиппа Монтанье, с которым клуб расторг соглашение.

39-летний испанский специалист стал первым иностранным тренером «Тулузы» за почти 40 лет. Предыдущим иностранным тренером был швейцарец Даниэль Жандюпо, работавший с «Тулузой» с 1983 по 1985 год.

Соглашение с предшественником Новеллы Филиппом Монтанье было расторгнуто по обоюдному согласию.

В последнем туре минувшего чемпионата «Тулуза» победила «Монако», оставив клуб, в котором играет Александр Головин без еврокубков. По итогам сезона «Тулуза» завершила чемпионат на 13-м месте, но выиграла свой первый трофей в истории, став обладателем Кубка Франции.