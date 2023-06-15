Хаверц готов пойти на финансовые уступки ради перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассматривает вариант с переходом в лондонский «Арсенал». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, немецкий футболист готов пойти на финансовые уступки ради перехода в столичный клуб. В эти дни стороны пытаются согласовать детали трудового контракта, однако, «пушкари» по-прежнему не намерены платить за хавбека 75 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что именно такой ценник руководители «Челси» установили на 24-летнего хавбека.

Кай Хаверц выступает за «синих» с 2020 года. Он был куплен у «Байера» за 80 млн евро. В прошедшем сезоне АПЛ 24-летний игрок провел 35 матчей, забил 7 голов и отдал 1 голевой пас.