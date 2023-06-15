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Быстров: отсутствие молодого вратаря в «Зените»? Это вопрос не Кержакову, он провел отличный сезон

36-летний голкипер помог команде выиграть пятое чемпионство кряду.
15 июня 2023 21:09
автор: Никита Плохих

В перерыве матча между легендами «Зенита» и сборной России-2008 корреспондент «Советского спорта» пообщался с известным нападающим Владимиром Быстровым. В частности, у экс-игрока спросили, почему ворота питерцев занимает 36-летний Михаил Кержаков.

«Мне кажется, Кержаков великолепно провел последний сезон, очень уверенно и достойно занимает место в стартовом составе. А к молодым вопрос, почему они не могут навязать ему конкуренцию и бороться за место в старте. Это вопрос не к Мише. Он в своем возрасте достойно выигрывает у них конкуренцию, молодец», – сказал Быстров.

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ 36-летний Кержаков отыграл 24 матча, пропустил 16 мячей и 12 раз оставлял ворота «сухими».

источник: «Советский спорт»
Быстров: отсутствие молодого вратаря в «Зените»? Это вопрос не Кержакову, он провел отличный сезон
36-летний голкипер помог команде выиграть пятое чемпионство кряду.
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