Динияр Билялетдинов – о ретро-матче «Зенита» и сборной России: ностальгии нет, я уже перерос это все

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов дал комментарий «Советскому спорту» в перерыве ретро-матча между «Зенитом» и сборной России.

– Сильно ли чувствуется ностальгия?

– Да нет, я уже давно остыл в этом плане. Единственное, очень приятно играть на таком большом стадионе. Зрители пришли, поле хорошее, соперник интересный. А так чтоб прям ностальгировать, наверное, нет, уже перерос, – сказал известный полузащитник.

Напомним, Динияр Билялетдинов провел за сборную России 46 матчей и забил 6 голов. Он помог команде выиграть бронзу на Евро-2008.