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Руди Гарсия официально возглавил «Наполи»

Ранее француз тренировал «Рому».
Руди Гарсия официально возглавил «Наполи»
15 июня 2023 22:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

«Наполи» объявил о назначении Руди Гарсии на должность главного тренера. Сроки соглашения, а также другие детали контракта, не раскрываются.

Таким образом, француз сменил у руля команды итальянца Лучано Спаллетти, который покинул коллектив по собственному желанию. В СМИ писали, что специалист поругался с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Что касается Гарсии, то он уже работал в Серии А: с 2013 по 2016 год тренер руководил «Ромой». Также в его карьере были «Лилль», «Лион», «Марсель» и другие клубы. К слову, с «Лиллем» Гарсия становился чемпионом Франции.

источник: ФК «Наполи»
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