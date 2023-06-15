Ролан Гусев высказался о своем уходе из ЦСКА

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Ролан Гусев высказался о своем уходе из московской команды.

«Мой комментарий уже выложила пресс-служба ЦСКА, Бабаев тоже всё сказал. Всё понятно. Да, я принял решение покинуть ЦСКА. Всё написано, всё и так есть. Все звонят, уже телефон горит.

Есть ли у меня предложения от взрослых команд? Дайте выдохнуть, пожалуйста. Давайте я отдохну, а потом будем говорить о предложениях и всём остальном», - приводит слова Гусева «Евро-Футбол.Ру».

Гусев возглавлял команду с октября 2021 года.

В минувшем сезоне ЦСКА занял третье место в Молодежном первенстве.

Добавим, что с 2002 по 2007 годы Ролан выступал за главную команду армейцев. В составе клуба Гусев стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка страны, а в 2005 завоевал Кубок УЕФА.