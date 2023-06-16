Агент Салаха отреагировал на слухи о встрече футболиста с президентом «ПСЖ»

Футбольный агент Рами Аббас Исса, представляющий интересны нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал информацию о встрече игрока с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.
Ранее сообщалось, что нападающий провел переговоры с главой клуба во время отпуска в Марокко.
«Нет он не встречался», – написал менеджер в соцсети.
Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ форвард провел 38 матчей, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
источник: «Советский спорт»