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Агент Салаха отреагировал на слухи о встрече футболиста с президентом «ПСЖ»

По данным СМИ, переговоры прошли в Марокко.
16 июня 2023 09:52
автор: Артур Гичунцев

Футбольный агент Рами Аббас Исса, представляющий интересны нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, прокомментировал информацию о встрече игрока с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что нападающий провел переговоры с главой клуба во время отпуска в Марокко.

«Нет он не встречался», – написал менеджер в соцсети.

Контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне АПЛ форвард провел 38 матчей, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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