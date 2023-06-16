«Бавария» и «МЮ» отказались от трансфера Осимхена, единственным претендентом остается «ПСЖ»

«Бавария» не будет подписывать нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, немецкий гранд не готов платить за футболиста 150 млн евро. Именно такую сумму хочет выручить руководство с продажи игрока.

«МЮ» также не горит желанием платить столько денег. На «Олд Траффорд» считают, что боссы «Наполи» завышают ценник.

Отмечается, что единственным претендентом на Осимхена остается «ПСЖ».

Напомним, в прошедшем сезоне форвард помог «Наполи» выиграть чемпионат Италии. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Серии А: на счету футболиста 26 голов.