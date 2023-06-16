Мутко назвал самый популярный клуб в России

Бывший министр спорта РФ Виталий Мутко назвал московский «Спартак» самым популярным клубом России. Также Мутко подчеркнул, что у красно-белых есть все шансы добиться серьезных результатов.

«В футболе есть самые важные четыре фактора для клуба: экономическая основа, тренер, набор футболистов и болельщики. Если всё это у тебя срастается, то ты можешь достигнуть серьёзных результатов. Вот у «Спартака» это всё уже есть! Конечно же, очень плохо, что сейчас фанатские движения не посещают матчи команды. Но это везде сейчас так. Желаю «Спартаку» удачи!» – сказал Мутко «Чемпионату».

В прошедшем сезоне РПЛ москвичи заняли 3-е место, набрав 54 очка. Красно-белые уступили «Зениту», ставшему чемпионом, 16 очков.