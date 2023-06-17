Стал известен список трансферных целей «Баварии» из десяти игроков

В трансферный шорт-лист мюнхенской «Баварии» входят десять футболистов.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Кристиан Фальк, в список входят четыре защитника и столько же нападающих, а таже два хабека.

«Бавария» присматривается к следующим футболистам:

защитники: Ким Мин Джэ из «Наполи», Пау Торреса («Вильярреала»), Микки ван де Вен («Вольфсбург») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм») и Кай Хаверц («Челси»).

нападающие: Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Душан Влахович («Ювентус»), Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Виктор Осимхен («Наполи»).