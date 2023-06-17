Гаврилов – о своем состоянии после операции: меня ждет реабилитация, буду восстанавливать речь

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов дал комментарий из больницы. Напомним, 70-летний ветеран красно-белых перенес операцию из-за инсульта.

«Держусь! После операции делают уколы, ставят капельницы. Дальше меня ждет реабилитация, где я буду восстанавливать речь. Реабилитационный период будет проходить примерно месяц. Выпишут меня не скоро», – цитирует экс-нападающего Sport24.ru.

Напомним, Юрий Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год. Он является чемпионом СССР, а также бронзовым призером ОИ-1980 в составе национальной сборной.