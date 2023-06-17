Стали известны детали контракта Ильи Самошникова с «Локомотивом»

Спортивный журналист Иван Карпов раскрыл детали контракта Ильи Самошникова с «Локомотивом».

По данным инсайдера, соглашение рассчитано до 2026 года. По его условиям, 25-летний защитник будет получать 5 млн рублей в месяц с возможностью роста до 6 млн при выполнении определенных условий.

«Подъемные: 55 млн рублей», – добавил Карпов в соцсети.

Напомним, с 2020 по 2023 год Самошников выступал за «Рубин». Он покинул эту команду на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне ФНЛ защитник провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. Он помог казанцам вернуться в РПЛ.