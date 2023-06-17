Боков отреагировал на продление контракта Набабкина с ЦСКА 

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков поделился мнением по поводу того, что защитник Кирилл Набабкин продлил контракт с московской командой.

«Пока человек стоит на ногах, бегает — нужно играть. Набабкин — хороший игрок, пускай выступает и приносит пользу, он молодец. Рядом с молодыми должны быть старики, которые будут поправлять, давать подзатыльники, рассказывать, что и как. То, что Набабкина оставляют — очень здорово», — приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 36-летний защитник заключил новый контракт с армейцами до лета 2024 года.

Добавим, что Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за красно-синих он отыграл 303 матча, отличился пятью забитыми мячами и десятью ассистами. Он трижды становился чемпионом России и является трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.