ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Боков отреагировал на продление контракта Набабкина с ЦСКА 

По словам советского футболиста, команде нужен опытный возрастной игрок высокого класса.
17 июня 2023 22:46
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков поделился мнением по поводу того, что защитник Кирилл Набабкин продлил контракт с московской командой.

«Пока человек стоит на ногах, бегает — нужно играть. Набабкин — хороший игрок, пускай выступает и приносит пользу, он молодец. Рядом с молодыми должны быть старики, которые будут поправлять, давать подзатыльники, рассказывать, что и как. То, что Набабкина оставляют — очень здорово», — приводит слова Бокова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что 36-летний защитник заключил новый контракт с армейцами до лета 2024 года.

Добавим, что Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за красно-синих он отыграл 303 матча, отличился пятью забитыми мячами и десятью ассистами. Он трижды становился чемпионом России и является трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Боков отреагировал на продление контракта Набабкина с ЦСКА 
По словам советского футболиста, команде нужен опытный возрастной игрок высокого класса.
17.06.2023 22:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» объявил о выкупе Кулушевски у «Ювентуса»
Сумма сделки составила 30 миллионов евро. 
17.06.2023 22:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» подписала полузащитника «Алании» Галояна
С игроком был заключен четырехлетний контракт.
17.06.2023 22:24
Футбол
автор: Сергей Иванов
ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным 
ЦСКА объявил о продлении контракта с Набабкиным 
Защитник подписал новое годичное соглашение с московской командой. 
17.06.2023 22:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хоселу продолжит карьеру в «Реале»
«Реал» арендует игрока.
17.06.2023 22:07
Футбол
автор: Александр Кожевников
Файзулин считает, что «Акрон» имеет шансы побороться за выход в РПЛ в следующем сезоне 
Тольяттинская команда завершила сезон-2022/2023 на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги.
17.06.2023 22:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Аршавина
По слухам Аршавин может уйти из клуба 1 июля.
17.06.2023 21:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Семин не хотел бы ухода Сперцяна из РПЛ
Игрока сватают в Европу.
17.06.2023 21:49
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вальверде заявил, что не перейдет в «Челси» 
Уругвайский хавбек намерен продолжать выступать за «Реал» и оставить след в клубе. 
17.06.2023 21:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА официально выкупил Мойзеса у «Интерсьонала»
ЦСКА официально выкупил Мойзеса у «Интерсьонала»
Бразильский игрок подписал полноценный контракт с московской командой.
17.06.2023 21:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.