В ЦСКА прокомментировали выкуп Мойзеса у «Интерсьонала»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса у «Интерсьонала»

«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков – это дорогого стоит. Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок, здесь все было в наших руках», – приводит слова Бабаева «Чемпионат».

28-летний футболист заключил трудовое соглашение со столичным клубом до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интерсьонала» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 бразилец сыграл за армейцев 36 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.