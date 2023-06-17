Генеральный директор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Набабкиным

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с Кириллом Набабкиным.

«Рады от продолжения сотрудничества с Кириллом Анатольевичем. Легенда #14 с нами!», - приводит слова Романа Бабаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 36-летний защитник заключил новый контракт с армейцами до лета 2024 года.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за красно-синих он отыграл 303 матча, отличился пятью забитыми мячами и десятью ассистами. Он трижды становился чемпионом России и является трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.