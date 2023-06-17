ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генеральный директор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Набабкиным

Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
17 июня 2023 23:35
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал продление контракта с Кириллом Набабкиным.

«Рады от продолжения сотрудничества с Кириллом Анатольевичем. Легенда #14 с нами!», - приводит слова Романа Бабаева «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 36-летний защитник заключил новый контракт с армейцами до лета 2024 года.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2009 года. Всего за красно-синих он отыграл 303 матча, отличился пятью забитыми мячами и десятью ассистами. Он трижды становился чемпионом России и является трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

источник: Чемпионат.com
Мойзес прокомментировал подписание полноценного контракта с ЦСКА
Контракт рассчитан до лета 2026 года.
17.06.2023 23:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Горецка заявил, что не планирует завершать карьеру в Саудовской Аравии 
Хавбек «Баварии» рассчитывает закончить профессиональные выступления в одном из своих бывших клубов. 
17.06.2023 23:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Португалии дома разгромила Боснию и Герцеговину в отборочном матче к Евро-2024
Сборная Португалии дома разгромила Боснию и Герцеговину в отборочном матче к Евро-2024
Авторами забитых мячей стали полузащитники Бернарду Силва и Бруну Фернандеш.
17.06.2023 23:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сборная Словакии обыграла Исландию в матче квалификации ЧЕ-2024
Встреча завершилась со счетом 2:1.
17.06.2023 23:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024
Сборная Бельгии сыграла вничью с Австрией в домашнем матче отбора к чемпионату Европы-2024
В двух стартовых играх квалификационного турнира подопечные Доменико Тедеско набрали четыре очка.
17.06.2023 23:40
Футбол
автор: Сергей Иванов
Гол бывшего нападающего «Рубина» принес сборной Грузии победу над Кипром
Гол бывшего нападающего «Рубина» принес сборной Грузии победу над Кипром
Зурико Давиташвили отличился за грузинов на 84-й минуте.
17.06.2023 23:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Генеральный директор ЦСКА прокомментировал продление контракта с Набабкиным
Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
17.06.2023 23:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Модрич намерен сделать заявление о своем будущем в сборной Хорватии после финала Лиги Наций
Модрич намерен сделать заявление о своем будущем в сборной Хорватии после финала Лиги Наций
В воскресенье, 18 июня, хорватские футболисты встретятся в финальном матче турнира со сборной Испании.
17.06.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роджерс вновь займет должность главного тренера «Селтика»
В апреле текущего года североирландский специалист был уволен из «Лестера».
17.06.2023 23:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЦСКА прокомментировали выкуп Мойзеса у «Интерсьонала»
Мойзес подписал контракт с ЦСКА до лета 2026 года.
17.06.2023 22:59
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.