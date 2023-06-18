В Сербии оценили возможность провести товарищеский матч против сборной России 

Пресс-секретарь сборной Сербии Милан Вукович высказался на тему возможного товарищеского матча против национальной команды России ближайшей осенью.

«Товарищеский матч со сборной России в сентябре? Могу говорить только о тех играх, которые мы запланировали в этом месяце. Пока у нас матч со сборной Болгарии. Если говорить о товарищеской встрече со сборной России, то будет видно в сентябре», — приводит слова Вуковича Sport24.ru.

Напомним, что на мартовском сборе 2023 года сборная России приняла участие в двух товарищеских матчах против национальных команд Ирака (2:0) и Ирана (1:1).

Добавим, что зимой прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.