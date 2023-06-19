Адриен Рабьо хочет перейти в «Барселону»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо решил покинуть команду. Об этом пишет ESPN.

По данным источника, агент игрока вышел на связь с руководством «Барселоны» и предложил подписать футболиста этим летом. О реакции сине-грантовых не уточняется.

Ранее сообщалось, что туринский гранд хочет продлить контракт с французом, истекающий 30 июня. Игрок же требует зарплату в 7 млн евро, однако, в «Ювентусе» не готовы на такие условия.

Напомним, 28-летний Рабьо выступает за итальянцев с июля 2019 года. В прошедшем сезоне он провел во всех турнирах 48 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.