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Адриен Рабьо хочет перейти в «Барселону»

Соответствующее предложение уже поступило руководству клуба.
19 июня 2023 10:27
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо решил покинуть команду. Об этом пишет ESPN.

По данным источника, агент игрока вышел на связь с руководством «Барселоны» и предложил подписать футболиста этим летом. О реакции сине-грантовых не уточняется.

Ранее сообщалось, что туринский гранд хочет продлить контракт с французом, истекающий 30 июня. Игрок же требует зарплату в 7 млн евро, однако, в «Ювентусе» не готовы на такие условия.

Напомним, 28-летний Рабьо выступает за итальянцев с июля 2019 года. В прошедшем сезоне он провел во всех турнирах 48 матчей, забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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