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Денис Глушаков покинул «Пари НН»

36-летний хавбек выступал за нижегородцев во второй части минувшего сезона.
Денис Глушаков покинул «Пари НН»
19 июня 2023 13:55
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РПЛ

«Пари НН» объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова. Стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 июня.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» – приводит слова футболиста пресс-служба «Пари НН».

36-летний Глушаков выступал за нижегородцев во второй половине минувшего сезона. Он провел 9 матчей и забил 1 гол, а его команда занял 13-е место в РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранила прописку в высшем дивизионе.

источник: ФК «Нижний Новгород»
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