Денис Глушаков покинул «Пари НН»

«Пари НН» объявил об уходе полузащитника Дениса Глушакова. Стороны решили не продлевать контракт, истекающий 30 июня.

«Хочу сказать «Пари НН» спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» – приводит слова футболиста пресс-служба «Пари НН».

36-летний Глушаков выступал за нижегородцев во второй половине минувшего сезона. Он провел 9 матчей и забил 1 гол, а его команда занял 13-е место в РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранила прописку в высшем дивизионе.