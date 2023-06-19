Тикнизян забил свой дебютный гол в составе сборной Армении 

В эти минуты проходит матч четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2024, в котором сборная Армении принимает на своем поле команду Латвии.

Отметим, что на 35-й минуте встречи за хозяев поля забитым мячом отличился защитник Наир Тикнизян. Этот гол стал первым для футболиста «Локомотива» за армянскую национальную команду.

Напомним, что в марте текущего года Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. С тех пор за команду Александра Петракова он провел четыре игры. Игрок железнодорожников является уроженцем Санкт-Петербурга.